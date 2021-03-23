Бийск: Прокурор Алтайского края внезапно подал прошение об отставке

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Алексей Руднев пробыл в должности прокурора региона два года – срок его полномочий должен был закончиться только в апреле 2024 года.

Руднев занимал пост прокурора Алтайского края с апреля 2019 года. О своем решении он объявил коллективу на планерке в понедельник, 22 марта, сообщает «Толк». Причины столь неожиданного решения не уточняются.

По информации в местных Telegram-каналов, причиной внезапной отставки могли стать итоги коллегии, прошедшей в прокуратуре края по итогам 2020 года за месяц до объявленной отставки Александра Руднева.

Руднев возглавил региональное ведомство в апреле 2019 года, сменив на посту Якова Хорошева. До этого уроженец Алтайского края работал первым замом прокурора Волгоградской области. Ранее Руднев был заместителем прокурора Алтайского района, прокурором Быстроистокского района, прокурором Павловского района.

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15:07, 08.01.2021 9408

Бийский рабочий