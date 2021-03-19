Бийск: Прокуратура Бийска возбудила дело из-за двухнедельного простоя трамваев

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Городская прокуратура внесла представление руководству МУП «Бийскгортранс» из-за парализованного в начале марта движения трамваев.

В прокуратуре решили, что в МУП «Бийскгортранс» не сделали необходимых и своевременных мер по расчистке путей от снега, а начальник службы пути трамвайного предприятия может быть привлечен к административной ответственности – такой ответ предоставили в прокуратуре Бийска в ответ на запрос ИА «Банкфакс».

Добавим, что трамваи в Бийске встали после аномального снегопада, случившегося 1 марта. Полностью очистить пути и запустить все трамвайные маршруты МУПу удалось только 13 марта.

Прокуратура внесла директору предприятия Сергею Елясову представление об устранении допущенных нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении. Кроме того, в отношении начальника службы путей МУПа было возбуждено дело по ст. 27 закона Алтайского края об административных правонарушениях (нарушения муниципальных нормативных правовых актов в области благоустройства территорий муниципальных образований). Согласно документу, мера ответственности для граждан — штраф от 500 до 3000 рублей; для должностных лиц — от 1000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 5000 до 50 000 рублей. Соответствующие материалы были переданы для дальнейшего рассмотрения в административную комиссию Бийска.

В Бийске могли избежать коллапса с остановкой трамвайного движения

16:30, 04.03.2021 2223

Бийский рабочий