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Алтайский край

Бийск: Проснулись: на Алтае зафиксирован первый укус клеща

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

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Первый укус клеща зарегистрирован в Горном Алтае.

Первым в 2021 году от клеща пострадал жителя Новосибирской области, отдыхавший в Горном Алтае. Это первый случай укуса в 2021 году во всей Сибири, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Александра Щербатова. 

Мужчина, заметив укус, поспешил обратился к медикам в Республике Алтай, а на исследование клеща повезли в Новосибирск.

Как правило, эпидсезон начинается в середине весны, с апреля. В прошлом году чаще всего в Алтайском крае клещей с себя снимали грибники. С марта по сентябрь 2020 года в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 10189 человек, из них — 3078 детей до 14 лет.

 

Бийский рабочий

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