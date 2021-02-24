Бийск: Провизор рассказала, чем опасны дешевые аналоги лекарств

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По словам специалиста, никто не проводит терапевтическую эквивалентность аналога оригинальному препарату.

Нередко в замен необходимых лекарств пациенты, пытающиеся сэкономить, приобретают дешевые аналоги препаратов. Однако аналог, как рассказала провизор Ирина Булыгина телеканалу «360», не всегда способен заменить оригинал.

Специалист объяснила, что сегодня практически у каждого препарата есть масса торговых аналогов, так как действующих молекул не так много, а торговых наименований «целое море».

— Один препарат могут выпускать сразу 50 и более заводов. Каждое такое лекарство будет иметь свое торговое наименование при одинаковом действующем веществе. Но нельзя сравнивать бренд с дженериком, так как вспомогательные и связующие вещества в них могут отличаться, — пояснила провизор. — Их, как правило, каждый производитель разрабатывает сам. Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени.

По словам Булыгиной, производители просто проверяют, что лекарство поступило в кровь, а затем вывелось из организма через какое-то время. После этого считается, что препарат действует. При этом никто не проводит терапевтическую эквивалентность оригинальному препарату, отметила специалист.

— Если у человека заболела голова, то можно купить и дженерик, но в случае с хроническими заболеваниями стоит лечиться оригинальными лекарствами. Аналоги могут привести к побочным эффектам, — заключила Булыгина.

Бийский рабочий