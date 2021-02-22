Бийск: Производитель молока из Бийского района поставлял продукты с кишечной палочкой

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Предприятию грозит приостановка работы из-за выявленных в ходе проверок Россельхознадзором нарушений.

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай провело внеплановую проверку ООО «Алтайский молочник» и обнаружило опасную молочную продукцию, которая поставлялась в торговые сети и в соцучреждения.

Как сообщает «Интерфакс», поводом для внеплановой проверки стали массовые нарушения в компании. При оформлении ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий», позволяющей отслеживать происхождение продукции «от поля до прилавка», молокозавод, в частности, заявлял товар, сырья на который у него не было.

Лабораторные исследования взятых в «Алтайском молочнике» проб сливочного масла, сметаны и кефира выявили в них бактерии группы кишечной палочки, плесень, а также растительные жиры. Кроме того, на предприятии выявлены творог, снежок, молоко и молокосодержащие продукты, выпущенные с нарушениями.

Вся некачественная и опасная продукция в объеме 1 тонны изъята из оборота и уничтожена.

В ведомстве сообщают, что «Алтайский молочник» будет привлечен к административной ответственности. Кроме того, рассматривается вопрос о приостановке деятельности завода.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алтайский молочник» зарегистрировано в Бийском районе Алтайского края. При этом по одному и тому же адресу создано сразу три одноименных ООО.

Первое было создано в 2017 году уроженцем наукограда Романом Михайловым, в декабре 2020 года компания перешла Ольге Березкиной. Второе основано в 2018 году Иваном Лемешем, затем в мае 2020 года собственником стал Михайлов. Третий «Алтайский молочник» создан Лемешем 11 февраля 2021 года, то есть после начала проверки Россельхознадзора (проводилась с 26 января по 20 февраля). В Россельхознадзоре не уточнили, в каком из юрлиц была проведена проверка.

В Алтайском крае готовятся вводить маркировку молочной продукции

12:46, 04.02.2021 838

Бийский рабочий