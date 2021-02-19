Бийск: Прощай, Женя Лукашин: на 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Стало известно о кончине народного артиста РСФСР Андрея Мягкова – он скончался у себя дома.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщили в МХТ им. Чехова, где служил актер. Он скончался — по предварительным данным — от острой сердечной недостаточности. Его нашла дома жена без сознания, он умер еще до приезда врачей.

Андрей Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х закончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре «Современник». В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» вместе с Алисой Фрейндлих.

Актер наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». За роль Лукашина Мягков был награжден государственной премией СССР, а за роль Новосельцева в «Служебном романе» — госпремией РСФСР имени братьев Васильевых.

Также он снялся в его лентах «Гараж» и «Жестокий романс». Помимо этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Послесловие», «Надежда» и «Серебряные трубы».

Звание народного артиста РСФСР актер получил в 1986 году. В мае 2019-го ему присвоили Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Бийский рабочий