Бийск: Производители предупреждают о росте цен на мясо птицы и куриные яйца • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Производители предупреждают о росте цен на мясо птицы и куриные яйца

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 18.02.2021

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Торговые сети уже согласились на просьбу производителей поднять отпускную стоимость товаров на 10%.

Повышение цен аргументируют сокращением предложения из-за птичьего гриппа. О происходящем уже уведомили Минпромторг. Об этом сообщают «Известия». Также мясопроизводители отметили увеличение стоимости кормовой базы и существенное сокращение поголовья куриц.

По словам главы исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, на 30-100% дорожают такие составляющие кормов, как зерно, шрот, аминокислоты, витамины.

— По итогам I квартала мы ожидаем небольшое снижение производства мяса бройлеров. Спрос на птицу со стороны сетей сегодня высокий. Несмотря на повышение цен на отдельные товарные позиции, это мясо остается одним из наиболее экономически доступных источников животного белка. Отсюда и высокий спрос, — пояснил Сергей Юшин.

Производители предупреждают о росте цен на мясо птицы и куриные яйца1

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Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова отметила рост цен в среднем на 6% за февраль к январю на яйца и мясо птицы.

В Минпромторге отмечают, что повышение расходов на корма, ухудшение эпизоотической обстановки в регионах страны, повышение спроса на мясо птицы и яйцо могут создать предпосылки для некоторого роста отпускных цен в краткосрочной перспективе, однако для существенного роста цен на мясо птицы и яйца предпосылок нет.

Также, как пишет РБК со ссылкой на недельные отчеты Росстата, с начала 2021 года в России подорожали картофель и морковь: за пять недель 2021 года цены на картошку выросли на 40%, на морковь – на 34%. Помидоры подорожали на 20%, огурцы – на 16%, репчатый лук – на 10%. Из овощей цены с начала года не выросли только на капусту. 

Производители предупреждают о росте цен на мясо птицы и куриные яйца2

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