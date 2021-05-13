Бийск: Принцип английских школ: глава управления образования Бийска о безопасности

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В школах наукограда усиливают меры безопасности – родителям и детям теперь придется жить по новым правилам.

Меры безопасности в образовательных учреждениях после трагедии в казанской школе будут усилены по всей стране. В том числе максимальный контроль вводят в Бийске.

— Уважаемые родители! В целях усиления мер по обеспечению безопасности обучающихся вход родителей и иных лиц в здание школы ограничен и будет осуществляться только по предварительной договоренности и при наличии документа, удостоверяющего личность, — такие или похожие сообщения получают родители бийских школьников в чатах от руководства школ.

Мы узнали о том, что поменяется от начальника управления образования Елены Вирбицкас.

Я в Бийске. Есть мнение: безопасно ли находиться в бийских школах?

18:30, 12.05.2021 249

Бийский рабочий