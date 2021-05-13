Бийск: Принцип английских школ: глава управления образования Бийска о безопасности
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В школах наукограда усиливают меры безопасности – родителям и детям теперь придется жить по новым правилам.
Меры безопасности в образовательных учреждениях после трагедии в казанской школе будут усилены по всей стране. В том числе максимальный контроль вводят в Бийске.
— Уважаемые родители! В целях усиления мер по обеспечению безопасности обучающихся вход родителей и иных лиц в здание школы ограничен и будет осуществляться только по предварительной договоренности и при наличии документа, удостоверяющего личность, — такие или похожие сообщения получают родители бийских школьников в чатах от руководства школ.
Мы узнали о том, что поменяется от начальника управления образования Елены Вирбицкас.
Я в Бийске. Есть мнение: безопасно ли находиться в бийских школах?
18:30, 12.05.2021 249