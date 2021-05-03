Бийск: Прибывает по метру в день: уровень воды в реке Бия стремительно увеличивается

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Неблагоприятная обстановка может сложиться на реке Бия при дальнейшем выпадении осадков.

МЧС России по Республике Алтай сообщает о риске ухудшения гидрологической обстановки. В ведомстве предупреждают — существует вероятность значительного повышения уровней рек.

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться по реке Бия при дальнейшем выпадении осадков, подтопление низменных участков местности дождевым паводком и грунтовыми водами.

По данным на 2 мая уровень воды в реке Бия в районе Бийска составляет 437 см. над нулем водомерного поста.

Вода начала подниматься с 28 апреля. За сутки с 30 по 1 мая прирост составил 98 см. С 1 по 2 мая вода поднялась еще на 107 см.

Жители территорий, расположенных у реки в Бийском районе, опасаются что, если вода продолжит подниматься, то может добраться до жилых домов уже завтра. Так, в селе Малоугренево люди буквально готовятся к эвакуации. Вода, действительно, подобралась уже слишком близко.

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Напомним, опасной для Бийска отметкой уровня воды в Бие считается 500 см над нулем водомерного поста.

В Турочакском районе в селе Удаловка уровень воды Бии на 2 мая составляет 620 см. МЧС предупредило жителей села, что подъем уровня воды может продолжиться и достигнуть опасной отметки, в связи с чем возможно подтопление прибрежных территорий. Граждан, проживающих в зоне возможного подтопления паводковыми водами, попросили быть готовыми к возможному осложнению паводковой обстановки.

Бийский рабочий