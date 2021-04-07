Бийск: Принесли весну: первые журавлиные стаи прилетели в Алтайский край

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Журавлиные стаи в небе заметили жители Угловского района Алтайского края — птицы возвращаются с юга домой.

Изящных птиц, которые считаются в народе вестниками весны, заметил в небе над селом Угловское учитель биологии Игорь Лисуконь. Фото и видео он опубликовал в группе программы «Усынови заказник» во «ВКонтакте». Первых птиц увидели в субботу, 3 апреля, а уже 4 апреля ни парили прямо над домами жителей, издавая радостный клич.

— Наконец-то дождались! Ясный солнечный день, и тут знакомые крики журавлей: полсотни птиц вернулись на родину, оглашая округу своим криком. Каждый день весны дарит что-нибудь новое – встречайте! – прокомментировал публикацию автор. — Осенью, когда птицы улетают, будто кусочек сердца с ними уходит, тоска и грусть нападает, а сейчас обратная эмоция. В этом круге танца, с трубным кличем – и они радуются, и мы глядя на них!

Серый журавль – крупная птица высотой около 115 см, с размахом крыльев 180-200 см. Весит до 6 кг. Гнездится на большей части территории России. В Алтайском крае этих птиц считают сигналом прихода настоящего тепла и весны и встречают в первых числа апреля.

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11:39, 03.04.2021 706

Бийский рабочий