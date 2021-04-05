Бийск: Прирост смертности в Алтайском крае оказался самым большим в Сибири

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За февраль 2021 года в Алтайском крае умерло 3 032 человека.

Росстат опубликовал итоги естественного движения населения России, в том числе данные о числе родившихся, умерших, зарегистрированных браков и разводов за февраль 2021 года.

Согласно данным приведенным в ведомстве, за февраль 2021 года в Алтайском крае умерли 3032 человека. При этом в феврале 2020 года смертность в регионе составляла — 2478 человек. Таким образом в этом году в крае умерли на 554 жителя больше, в процентах этот показатель равен — 22,4%.

Алтайский прирост оказался самым высоким среди всех регионов Сибирского федерального округа. На втором месте оказалась Новосибирская область с приростом смертности — 507 человек. В двух сибирских регионах зафиксировано снижение смертности — меньший показатель, чем в 2020 году, зафиксирован в республиках Алтай и Тыва.

В Алтайском крае, кроме всего прочего, также максимальной в Сибири оказалась естественная убыль населения. Она составила -1557 человек. При этом в регионе зафиксировано снижение рождаемости, в феврале 2021-ого детей родилось на 30 меньше, чем годом ранее.

Бийский рабочий