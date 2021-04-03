Бийск: Привет, весна: афиша мероприятий Бийска на 3 и 4 апреля

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Завершается рабочая неделя, самое время подумать, чем заняться в выходные дни.

3 АПРЕЛЯ, СУББОТА

9.30 — Краевой турнир по рукопашному бою, посвященный памяти офицера спецназа Е.В. Богомолова Е.В. Начало соревнований1 в 9.30, в 12.00 — торжественное открытие. Где: спорткомплекс «Заря»

12.00 — Урок «Школа этикета». Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56.

12.00 – Сказка «Золотой цыпленок». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25.

16.00 — День игр «Играйте вместе с нами». Где: Библиотека семейного чтения, пл. 9 января, 4.

17.00 – Водевиль «Ограбление в полночь». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25.

17.30 — Музыкальный открытый микрофон. Где: Библиотека семейного чтения, пл. 9 января, 4.

4 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 – Детская программа по астрономии «Школа Миртика». Тема: «Человек в космосе». Где: Бийский планетарий, ул. Социалистическая, 2/1.

12.00 – Познавательная лекция для детей и родителей. Где: Бийский планетарий, ул. Социалистическая, 2/1.

12.00 – Волшебная сказка «Как чуть не съели королевну Булочку». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25.

14.00 – Литературный пленэр театра «Эхо» «Салют весне». Где: площадь у ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56.

17.00 – Комедия «Две дюжины алых роз». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25.

В Бийске «Солнечно»: среди сибирских снегов открылась выставка о жаркой Африке

15:11, 25.03.2021 1239

ВЫСТАВКИ

Городская художественная выставка «6 этаж», Бийское отделение СХ Алтайского края. Где: Выставочный зал, ул. Васильева, 36, с. 10.00 до 17.00.

Выставка «История стеклянной посуды». Где: Бийский краеведческий музей, исторический отдел, ул. Ленина, 134, с 10.00 до 17.00.

Фотовыставка «Русское географическое общество на Алтае». Где: «Музей Чуйского тракта», ул. Советская, 42, с 10.00 до 17.00.

Персональная выставка Марины Уткиной «Солнечно» (этнографика, живопись, декоративные панно). Где: галерея «АлтайТалантБийск», ТК «Модный», 4 этаж. Вход свободный.

НОВИНКИ КИНОПРОКАТА

«Майор Гром: Чумной Доктор»

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримым отношением к нарушителям закона всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград в борьбе с криминалом. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая преступников, которые смогли уйти от наказания при помощи денег и связей. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Высшие круги в ярости. Игорь Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого зависит мирное существование целого города… 12+

Боевик, Россия, в прокате до 14 апреля. В ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин и др.

«В ринге только девушки»

Первые два правила любого бойцовского клуба все и так отлично помнят. А вот третьим законом этого закрытого, подпольного общества является то, что дерутся здесь только женщины. Анна совсем не знакома с азами рукопашного боя — она обычная девушка с обычными проблемами. И все таки блондинка выходит на ринг и… очень недолго остается на ногах! Похоже, чтобы выбиться в чемпионы придется попотеть и нанять тренера. Но вот найти удается лишь пьяницу, неудачника и полного эгоиста… 18+

Комедийный боевик, США, в прокате до 14 апреля. В ролях: Малин Акерман, Белла Торн, Алек Болдуин, Дульсе Слоун и др.

«Маша»

13-летняя Маша растет между боксерским рингом и улицей. Парни, которые убивают и грабят, – её друзья. В 90-ые их ненавидит весь город, но для Маши они лучшие люди в мире, которые любят и защищают её. Она поёт им джаз и мечтает стать певицей. Однажды Маша узнает, кто они на самом деле, что они сделали с её жизнью и семьей. Повзрослев, она уезжает из маленького города в Москву, пытаясь оторваться от прошлого. Но оно все равно догонит её и Маше придется вернуться назад, туда, где прошло её детство. 16+

Драма, Россия, в прокате до 14 апреля. В ролях: Максим Суханов, Анна Чиповская, Полина Гухман, Александр Мизев и др.

«Ученик экзорциста»

Молодой священник в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого экзорциста-наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему, хотя школа готовит всё новых экзорцистов, одержимость распространяется как эпидемия. 18+

Ужасы, США, в прокате до 14 апреля. В ролях: Гай Пирс, Стивен Лэнг, Кит Дэвид, Робин Бартлетт и др.

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ

«Годзилла против Конга», фантастика, США, в прокате до 7 апреля, 12+

«Любовь, свадьбы и прочие катастрофы», комедия, США, в прокате до 7 апреля, 16+

«Поступь хаоса», фантастика, США, в прокате до 7 апреля, 16+

«Гензель, Гретель и Агентство магии», мультфильм, Россия, в прокате до 7 апреля, 6+

«Пальма», семейный фильм, Россия, в прокате до 7 апреля, 6+

«Никто», экшн, боевик, США, в прокате до 7 апреля, 18+

«Райя и последний дракон», мультфильм, приключения, США, в прокате до 7 апреля, 6+

«Конёк-горбунок», приключения, Россия, в прокате до 7 апреля, 6+

Превзошел ожидания: фильм «Конек-Горбунок» возглавил российский кинопрокат

19:51, 23.02.2021 1020

Бийский рабочий