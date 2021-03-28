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Алтайский край

Бийск: Придется притормозить: в Бийске на спуске на Зеленый Клин установят светофор

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

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Новые светофоры появятся сразу на двух улицах города в этом году.

Министерство транспорта Алтайского края в 2021 году планирует повысить уровень безопасности дорожного движения в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий в крае будет смонтировано более 30 км освещения вдоль дорог регионального и местного значения, установлено пять камер фото- и видеофиксации и пять светофоров. Помимо этого, планируется установка дорожных знаков, барьерного ограждения и искусственных дорожных неровностей.

Так, в Бийске появится два новых светофорных комплекса. Один из них разместят на спуске на Зеленый Клин со стороны Приобского района, в районе домов 3-3/1 по ул. Челюскинцев, сообщает Минтранс.

Сейчас в этом месте расположен нерегулируемый пешеходный переход и бийчане не раз поднимали вопрос о его небезопасности. Водители здесь не редко игнорируют пешеходов и проносятся мимо, несмотря на то, что чуть дальше на дороге находится камера камера фиксации нарушений ПДД.

Придется притормозить: в Бийске на спуске на Зеленый Клин установят светофор1

Прошлым летом на данном участке дороги водитель такси совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по «зебре». 78-летняя бийчанка получила серьезные повреждения, от полученных травм она скончалась в больнице. Данный случай — не единственный наезд на пешехода в этом месте.  Бийчане призывали  установить на спуске искусственную неровность, чтобы водителям приходилось снижать скорость. Однако теперь здесь появится светофор.

Придется притормозить: в Бийске на спуске на Зеленый Клин установят светофор2

В Бийске на Зеленом Клине таксист сбил пешехода

11:49, 06.07.2020 4789

Также светофорный комплекс установят на пересечении улицы Тараса Шевченко с переулком Складской, недалеко от магазина «Стрела». В этом районе расположены школа и детский сад. Здесь тоже не раз случались ДТП с участием пешеходов. Так, в январе 2020 года возле школы был совершен наезд на ребенка. При этом водитель, оказав помощь пострадавшему, уехал с места аварии.

Ранее, «БР» сообщал, что на перекрестке улиц Васильева и Трофимова в Бийске появится новый светофор с режимом работы в три направления.

Придется притормозить: в Бийске на спуске на Зеленый Клин установят светофор3

На перекрестке улиц Васильева и Трофимова в Бийске появится новый светофор

15:11, 18.12.2020 2003

Бийский рабочий

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