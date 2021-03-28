Бийск: Придется притормозить: в Бийске на спуске на Зеленый Клин установят светофор

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Новые светофоры появятся сразу на двух улицах города в этом году.

Министерство транспорта Алтайского края в 2021 году планирует повысить уровень безопасности дорожного движения в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий в крае будет смонтировано более 30 км освещения вдоль дорог регионального и местного значения, установлено пять камер фото- и видеофиксации и пять светофоров. Помимо этого, планируется установка дорожных знаков, барьерного ограждения и искусственных дорожных неровностей.

Так, в Бийске появится два новых светофорных комплекса. Один из них разместят на спуске на Зеленый Клин со стороны Приобского района, в районе домов 3-3/1 по ул. Челюскинцев, сообщает Минтранс.

Сейчас в этом месте расположен нерегулируемый пешеходный переход и бийчане не раз поднимали вопрос о его небезопасности. Водители здесь не редко игнорируют пешеходов и проносятся мимо, несмотря на то, что чуть дальше на дороге находится камера камера фиксации нарушений ПДД.

Прошлым летом на данном участке дороги водитель такси совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по «зебре». 78-летняя бийчанка получила серьезные повреждения, от полученных травм она скончалась в больнице. Данный случай — не единственный наезд на пешехода в этом месте. Бийчане призывали установить на спуске искусственную неровность, чтобы водителям приходилось снижать скорость. Однако теперь здесь появится светофор.

В Бийске на Зеленом Клине таксист сбил пешехода

11:49, 06.07.2020 4789

Также светофорный комплекс установят на пересечении улицы Тараса Шевченко с переулком Складской, недалеко от магазина «Стрела». В этом районе расположены школа и детский сад. Здесь тоже не раз случались ДТП с участием пешеходов. Так, в январе 2020 года возле школы был совершен наезд на ребенка. При этом водитель, оказав помощь пострадавшему, уехал с места аварии.

Ранее, «БР» сообщал, что на перекрестке улиц Васильева и Трофимова в Бийске появится новый светофор с режимом работы в три направления.

На перекрестке улиц Васильева и Трофимова в Бийске появится новый светофор

15:11, 18.12.2020 2003

Бийский рабочий