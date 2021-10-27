Бийск: Привитым сотрудникам Бийского олеумного завода заплатят по 30 тысяч рублей

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Руководство бийского предприятия поддерживает сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID-19.

Работники Бийского олеумного завода, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию могут рассчитывать на выплату 30 тысяч рублей. Такое решение приняло руководство предприятия, чтобы поощрить сотрудников, которые поддержали коллективную вакцинацию и не допустили срыва сроков контрактов предприятия.

Как пояснили на заводе, на выплату получат и сотрудники, переболевшие ковидом не более шести месяцев назад, для этого им также позже нужно будет пройти вакцинацию и получить сертификат.

Кроме того, сотрудникам завода после вакцинации предоставляется официальный дополнительный день отдыха. На сегодня прививку от коронавируса поставили около 40% работников завода, сообщает министерство промышленности и энергетики Алтайского края.

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15:49, 23.10.2021 2416

Бийский рабочий