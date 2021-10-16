Бийск: Приближается срок уплаты налогов за землю, транспорт, имущество

0

Более 1 200 млн уведомлений на уплату налогов направлено жителям Алтайского края

Всего с территории края налоговики намерены собрать 3,7 млрд руб. имущественных налогов. Транспортный налог должны заплатить 513 тыс. владельцев, имущественный 908 тыс. человек, земельный налог-739 тыс. граждан.

Данные налоги зачисляются в региональный и местные бюджеты, собранные средства направляются на социальные программы региона.

— Мы рекомендуем, не откладывать погашение налоговых обязательств на последние числа, особенно если у налогоплательщиков возникли какие-либо вопросы по исчислению налогов. Записаться на прием в инспекцию можно предварительно с помощью сервиса «Онлайн запись на прием в налоговый орган» на официальном сайте ведомства, тем самым избавив себя от необходимости ожидания в очереди, — комментирует начальник отдела работы с налогоплательщиками Татьяна Малютина.

Заплатить имущественные налоги, необходимо не позднее 1 декабря 2021 года. В случае просрочки начисления превратятся в задолженность, и к этой сумме добавится пеня. Рост долга может привести к запрету на выезд из страны и аресту счетов.

Удобнее и быстрее всего оплатить налоги онлайн. Это можно сделать с помощью сервисов сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», с помощью единого портала Госуслуг или мобильного приложения «Налоги физического лица». Также, имущественные налоги можно оплатить в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях.

Пользователям «Личного кабинета физического лица», за исключением тех, кто заявил о желании получать бумажную версию, уведомление в электронном виде размещено в сервисе. В случае неполучения налогового уведомления в срок необходимо обратиться в ближайшую налоговую инспекцию или отделение МФЦ.

Напоминаем, налоговые уведомления не направляются, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога и если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону контакт — центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

Материалы разработаны в рамках государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»

Бийский рабочий