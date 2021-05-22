Бийск: Приходит лето: какой будет погода в Алтайском крае на выходных 22-23 мая

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Несмотря на все еще прохладный день субботы 22 мая, в воскресенье на Алтай придет совсем летнее тепло.

В субботу 22 мая температура днем в Алтайском крае составит от +18 до +23 градусов. Переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В ночь на воскресенье, 23 мая, в Алтайском крае ожидается от +8 до +13градусов, местами до +3. Ночью местами по востоку возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в воскресенье в регионе потеплеет – ожидается от +25 до +30 градусов. Днем в крае преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Гидрометцентр пообещал «опасное солнце» для жителей Алтая

15:44, 21.05.2021 650

Бийский рабочий