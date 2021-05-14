Бийск: Привет, лето: какой будет погода в Алтайском крае с 14 по 16 мая

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Наступающая пятница и выходные дни в Алтайском крае будут уже по-летнему жаркими.

14 мая

Днем в пятницу в Алтайском крае температура воздуха прогреется до +17…+22 градусов тепла. Преимущественно без осадков, в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер северный, 6-11м/с, местами порывы до 16м/с.

15 мая

В ночь на субботу, 15 мая, в регионе ожидается от+4 до +9 градусов, местами возможны заморозки до 0…-2. В ночные часы без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем в субботу воздух может прогреться до +22…+27 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

16 мая

В ночь на воскресенье на Алтае от +9 до +14 градусов тепла. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 4-9 м/с. Днем будет еще жарче, чем в субботу – от +16 до +31 градуса. Преимущественно без осадков, местами в восточных районах небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

До -2 мороза: 13 и 15 мая в Алтайском крае при прояснениях ожидаются заморозки

16:10, 12.05.2021 3817

Бийский рабочий