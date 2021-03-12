Бийск: Предприятиям Бийска напомнят о создании доступной среды для инвалидов

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В Бийске проведут обучающий курс по вопросам организации «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения.

18 марта с 10 до 12 часов в большом зале администрации города Бийска для субъектов малого и среднего предпринимательства будет проводиться обучающий курс по вопросам организации «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Бийске почти не видно инвалидов, потому что им трудно выйти даже из дома

07:20, 14.02.2020 2929

Желающим принять участие в мероприятии необходимо до 15 марта предоставить в отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры информацию об организационно-правовой форме организации с указанием ИНН, а также данные и должность лица, которое будет принимать участие в данном мероприятии.

Контакты: 8(3854) 22-13-47, podderzhka@biysk22.ru.

Бийский рабочий