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Бийск: Превзошел ожидания: фильм «Конек-Горбунок» возглавил российский кинопрокат

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

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За два выходных дня фильм собрал почти 58 миллионов рублей.

Фильм «Конек-Горбунок» стал лидером отечественного кинопроката в праздничные выходные, сообщает портал kinobusiness.com. Экранизация сказки в стихах Петра Ершова собрала за два дня 57,6 млн рублей.

В соцсетях любители кино делятся своими впечатлениями после просмотре сказки:

— Провели выходные в кино, сходили посмотреть сказку «Конёк-Горбунок», нам понравилось! Очень красочно, колоритно, отличный подбор актеров. Не жалко потраченного времени и денег, всем желающим, кто ещё не посмотрел, рекомендуем сходить и отдохнуть 2 часа в «сказке».

 

-С ходили все-таки на сказку по конька-горбунка. Очень понравился нам фильм. У сына просто зашкаливали эмоции. Он так переживал за героев на протяжении всего просмотра фильма.А мне было интересно посмотреть сказку,которую читала в детстве в современном повествование детям,которые растут сейчас.

 

— Сходили на «Конек-Горбунок».  Добрый, наивный, как, впрочем, и сама сказка. Я, если честно, думала поинтереснее обыграют.Да ещё неожиданное появление Ефремова в роли царя. Его предусмотрительно не показывают в трейлере. Да и на афише его нет…В общем, второй раз смотреть точно желания не возникнет.

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Публикация от Ирина ️ (@irochkavlasenko79)

Также популярна у зрителей комедия «Родные» с Сергеем Буруновым в главной роли. За девять дней фильм собрал более 274 млн рублей и преодолел рубеж в миллион проданных билетов.

На 18% выросли сборы мультфильма «Душа». Лента студии Pixar записала на свой счёт 8 млн рублей. Суммарно это даёт 1120 млн рублей после тридцати дней показов.

Превзошел ожидания: фильм «Конек-Горбунок» возглавил российский кинопрокат1

На экраны кинотеатров вышла премьера «Конек-Горбунок» с Михаилом Ефремовым

19:15, 18.02.2021 560

Бийский рабочий

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