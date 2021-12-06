Бийск: Предприниматели Алтайского края получат дополнительные меры поддержки

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В правительственной комиссии обсудили ситуацию в сфере малого и среднего предпринимательства

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, для предпринимателей продлена с некоторыми изменениями программа «ФОТ 3.0», появились специальные гранты. Этими механизмами доступны представителям наиболее пострадавших отраслей: владельцам гостиниц, санаториев, ресторанов, стоматологических клиник, кинотеатров и ряда других.

В ноябре за грантами в Федеральную налоговую службу региона обратилось более 523 тысяч компаний. По программе «ФОТ 3.0» (кредиты на 18 месяцев под 3%) подано свыше 40 тысяч заявок.

Правительство страны направило в Государственную Думу пакет законопроектов, который призван запустить эксперимент по переводу самых маленьких предприятий на новый специальный налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Она рассчитана на помощь наиболее массовому сегменту малых и средних предприятий и освободит организации с оборотом до 60 миллионов рублей, где трудится не более пяти человек, от необходимости самостоятельно рассчитывать налоги и сдавать какую-то отчетность.

— По поручениям Президента Правительством задействован целый ряд мер поддержки. Инструментарий постоянно совершенствуется и обновляется с учетом, разумеется, текущих вызовов, например такого фактора, как распространение коронавируса. Мы в ноябре уже запустили третий пакет помощи, чтобы сгладить влияние пандемии, — подчеркнул Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Отмечается, что в государственной политике развития предпринимательства взят ориентир на четыре направления: развитие различных форматов финансовой поддержки; создание условий для роста; облегчение доступа малых и средних предприятий к закупкам; снятие административных барьеров.

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10:08, 24.11.2021 2151

Бийский рабочий