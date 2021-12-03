Бийск: Предновогоднее чудо: что хорошего и плохого принесет Новолуние 4 декабря

0

Примечательно, что оно совпадает с другим астрономическим явлением – полным солнечным затмением

Последнее в 2021 году новолуние произойдет 4 декабря в знаке Стрельца. Солнечное затмение, которое совпадет с новолунием закроет так называемый коридор затмений, который открылся 19 ноября 2021 года лунным затмением.

Новая Луна в этот раз будет крайне неблагоприятной. Первые лунные сутки придутся на субботу – этому дню покровительствует Сатурн, который благоволит планированию. Можно расписать бюджет на месяц или распланировать ближайшие сутки

Чтобы затмение благоприятно сказалось на вашем благополучии и помогло принять правильное решение, нужно правильно к нему подготовиться: навести порядок в доме, избавиться от ненужных и старых вещей, очистить пространство вокруг себя, чтобы позволить позитивной энергии изменений наполнить ваш дом. Также за день до затмения можно устроить разгрузочный день.

Знаки стихии Огня в период затмений могут осознать свою ценность в мире, в то время как знаки Земли могут улучшить свое финансовое положение. Знаки стихии Воздуха больше всего будут подвержены перепадам настроения и вспышкам эмоций. Представителям стихии Воды выпадает шанс исправить старые ошибки и вынести ценный жизненный урок.

Что нельзя делать в Новолуние 4 декабря 2021 года

В день нового лунного цикла жизненная энергия человека на минимуме. Организм ослаблен, может ощущаться упадок сил. В этот день нужно быть особо внимательными на дороге, а если чувствуете стресс и напряжение, лучше и вовсе отказаться от вождения.

В это Новолуние нельзя вступать в конфликты. Считается, что вражда, начатая в такое неблагоприятное время, может затянуться на очень длительный срок, доставляя проблемы не только непосредственным участникам спора и конфликта, но и всем вокруг. Также 4 декабря нельзя впадать в уныние. Новая Луна закроет собой Солнце, что может привести к появлению отрицательных эмоций. Они будут основаны на сомнениях в будущем и желании анализировать прошлое.

Не стоит фокусировать свое внимание на прошлых ошибках. Старайтесь читать заговоры от тоски, чтобы не утопать в мыслях о плохом. Если будете общаться с кем-то, обсуждайте нечто приятное. Не стоит менять планы в последнюю секунду.

Зимняя ночь. Луна Фото: pixabay.com

В этот день вам нужна предельная осторожность и собранность. Особенно это касается тех, кто вынужден работать в эту субботу. Следование планам — очень важный пункт для тех, кто собирается отправиться в командировку или в поездку иного характера.

Не нужно в этот день начинать новые проекты, менять место работы, затевать грандиозные домашние дела, совершать крупные денежные операции, стричься, идти на косметологические операции, выполнять большие физические нагрузки.

Что обязательно нужно сделать в Новолуние 4 декабря

Первые лунные сутки астрологи советуют проводить в максимально спокойной обстановке без суеты и волнений. Идеальное время, чтобы провести его в одиночестве ограничив контакты. Можно планировать дела, как на текущий месяц, так и на долгосрочную перспективу и ставить цели.

Физические нагрузки помогут выплеснуть накопившуюся лишнюю энергию. Если не ходить пешком и не выполнять различные упражнения, накопленная энергия может подтолкнуть вас к рискам, авантюрам и агрессивному поведению.

Не стоит пренебрегать полноценным сном. Новолуние приходится на субботу, поэтому у вас есть шанс восстановить свою жизненную энергию. Прогулки на природе и медитация, вечер с любимой книгой или расслабляющая ванна с аромамаслами настраивают на позитив.

В целом, дни новой Луны желательно провести в одиночестве.

Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря: что можно и нельзя делать в это время

07:39, 20.11.2021 2109

Бийский рабочий