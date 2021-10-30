Бийск: Предъявите документы: как в торговых центрах Бийска будут проверять QR-коды

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С 30 октября зайти в торговый центр можно ожно будет только при наличии QR-кода, действующего ПЦР-теста, либо медотвода.

Подобных ограничительных мер ещё не было, систему нужно отработать, поэтому не исключено, что на входе могут образоваться очереди. В целом, как нам рассказали в администрации Бийска, руководители торговых объектов к работе в новых условиях готовы.

— Торговым центрам выделить отдельного сотрудника для обеспечения считывания QR-кодов и обеспечить его смартфоном, который может считывать код. Также нужно учитывать поток входящих посетителей, чтобы при большом трафике не образовалось столпотворения. В таком случае необходимо поставить два охранника, — пояснила Ольга Колесникова, начальник отдела мониторинга и коммуникативной работы администрации Бийска.

Желающим зайти в торговый центр на входе нужно будет показать QR-код, медотвод или действующий ПЦР тест. Также необходимо предъявить документ удостоверяющий личность — это может быть паспорт, либо водительское удостоверение. В противном случае в посещении торгового объекта будет отказано.

При возникновении конфликтных ситуаций, как рассказали в администрации, будут привлекать сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что на сегодняшний день торговые центры готовы работать в новых условиях. А вот как долго продлится такой пропускной режим, будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Добавим что в том случае если руководство торговых центров не будет соблюдать установленные правила, это может привести к приостановке деятельности и штрафу в полмиллиона рублей.

Пройти в торговый центр без документов можно только в продуктовый магазин или аптеку. Для этого руководство рекомендовано разграничить потоки посетителей. При этом, если вы на входе сказали, что идете, к примеру, за молоком, а сами заходите в отдел с электротоварами или одеждой, то в ходе проводимого рейда вас могут остановить и попросить предъявить QR-код. Если его у вас не окажется, вы будете привлечены к административной ответственности.

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07:50, 29.10.2021 2063

Бийский рабочий