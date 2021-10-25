ГОРНЯК22 26.10.2021
Алтайский край

Бийск: Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию

Горняк22
19 часов Ago

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Нерабочая неделя в России сподвигла людей на грустные шутки – россияне ждут 30 октября, жалея бизнес и себя

30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими. Новость эта, конечно, неутешительная для представителей бизнеса, но для некоторых  – просто лишняя возможность отдохнуть от работы. Собрали для вас, как россияне отреагировали на введение нерабочих дней в соцсетях.

Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию 1Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию 2Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию 3Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию 4Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию 5

 

Кроме того, теперь уже не только москвичи, но и жители практически всех регионов России (в том числе и Алтайского края) столкнутся с необходимостью предъявлять QR-код при посещении общественных мест и культурных учреждений).

Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию 6Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию 7Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию 8Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию 9Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию 10Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию 11

 

Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию 12

Привит Андрей: лучшие шутки и мемы о необходимости вакцинироваться

15:49, 26.06.2021 4470  

 

Бийский рабочий

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