Бийск: Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию

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Нерабочая неделя в России сподвигла людей на грустные шутки – россияне ждут 30 октября, жалея бизнес и себя

30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими. Новость эта, конечно, неутешительная для представителей бизнеса, но для некоторых – просто лишняя возможность отдохнуть от работы. Собрали для вас, как россияне отреагировали на введение нерабочих дней в соцсетях.

Кроме того, теперь уже не только москвичи, но и жители практически всех регионов России (в том числе и Алтайского края) столкнутся с необходимостью предъявлять QR-код при посещении общественных мест и культурных учреждений).

Привит Андрей: лучшие шутки и мемы о необходимости вакцинироваться

15:49, 26.06.2021 4470

Бийский рабочий