Бийск: Президент Путин одобрил режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

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Президент подчеркнул, что зарплата в этот период должна быть обязательно сохранена

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента ввести в РФ с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом. Глава государства сегодня проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

— Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно, — цитирует ТАСС его слова с совещания.

Он подчеркнул, что заработная плата работников в период нерабочих дней должна быть сохранена.

Кроме того, Путин согласился дать регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с ковидом — при необходимости они могут вводить нерабочие дни уже с 23 октября. При необходимости нерабочие дни могут быть продлены и после 7 ноября, заявил президент.

Кроме того, Путин призвал граждан России активно прививаться от ковида. Он назвал странным, когда люди медлят с вакцинацией, отметив, что вакцины в РФ надежны.

Кремль: у президента нет планов обратиться к гражданам по ситуации с COVID

17:47, 20.10.2021 427

Бийский рабочий