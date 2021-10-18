Бийск: Препараты от ОРВИ в России подорожали на 25%

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За шесть месяцев 2021 года стоимость 25 самых востребованных лекарств выросла в среднем на 25%, а объем продаж достиг 7,6 миллиарда рублей.

В России серьезно выросли цены на лекарства. Некоторые востребованные препараты выросли в цене в январе-июне в среднем на 25%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты RNC Pharma. Речь идет о лекарствах от ОРВИ, сердечно-сосудистых заболеваний и геморроя.

Объём продаж 25 самых востребованных у россиян медикаментов достиг 7 млрд 600 млн рублей. Они не входят в перечень жизненно необходимых лекарств, поэтому их предельную стоимость не регулирует Федеральная антимонопольная служба.

Производители лекарств при этом утверждают, что повышали цены только на размер инфляции, а высокие цены в рознице объясняют спекулятивной реакцией рынка. Фармритейлеры, в свою очередь, указывают на дистрибуторов, увеличивших свою наценку.

Журналисты выяснили, что сэкономить на лекарствах можно, заказывая их в интернете. В среднем, даже входящие в список жизненно необходимых лекарств препараты аптеки продают онлайн на 15% дешевле.

Картофель, бензин и одежда: что сильнее всего подорожает в России к концу года

15:44, 08.10.2021 827

Бийский рабочий