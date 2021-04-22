Бийск: Президент поддержал предложения «Единой России» в послании Федеральному собранию

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Ряд инициатив партии власти были поддержаны президентом Владимиром Путиным и озвучены в послании Федеральному собранию.

Более часа заняло обращение, с которым сегодня выступил президент России. На послании Федеральном собранию присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Предложения от многих из них были учтены при подготовке обращения.

Так, сразу несколько инициатив, предложенных партией «Единая Россия», нашли свое отражение в обращении президента. Вот основные из них:

Запуск программы развития инфраструктурных проектов в регионах

«Единая Россия» намерена составить программу развития таких проектов вместе с регионами РФ. Это может быть строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты.

Единороссы предлагают обеспечить такую программу необходимыми ресурсами – например, льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок.

Речь может также идти о выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты, либо о запуске механизма так называемых инфраструктурных облигаций.

— Сейчас этот механизм начинает работать, пока по нему условия — на 15 лет, но окупаемость таких проектов, конечно, дольше. Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет, — пояснил Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии «Единая Россия».Он отметил, что регионы не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Обновление автопарка «скорых» в регионах

С просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин к партии обратились участники Всероссийского форума волонтеров-медиков. По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожиданию врачей даже в крупных городах.

— Во время пандемии очень часто мы видели, что серьезно не хватает фонда машин скорой помощи. Несмотря на то, что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем: машин не хватает. А их тех, что есть, многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи? — такой вопрос подняла Алёна Миронова, окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики», принимающая участие в V Всероссийском форуме волонтеров-медиков.Решение проблемы с парком машин скорой помощи — вопрос первостепенной важности, медики должны добираться до пациентов в считанные минуты, подчеркнул Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы, замсекретаря Генсовета «Единой России». — Эта тема касается всей страны — и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу обновления парка машин в масштабах всей страны.

Бесплатное подключения к газу

В регионах может появиться единый оператор газификации, который упростит процедуру подключения к сетям — такое предложение прозвучало от партии.

— Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно, — рассказывал накануне послания Дмитрий Кобылкин , врио замсекретаря Генсовета «Единой России».

Полностью оплачивать больничные родителям дошкольников независимо от трудового стажа

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с председателем движения «Совет матерей России», экспертом ОНФ Татьяной Буцкой поддержал инициативу о выплате родителям с детьми до семи лет пособия по временной нетрудоспособности в полном объеме независимо от продолжительности трудового стажа.

Детям из неполных семей будут платить по 5650 руб в месяц

16:50, 21.04.2021 4089

Бийский рабочий