Бийск: Председатель СК возьмет на личный контроль дело жителей Бийского района

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Жители поселка Боровой обратились в губернатору Томенко и президенту Путину с жалобами на аварийное состояние дома, где живут.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки в Бийском районе, где жильцы пожаловались, что их переселяют из аварийного дома в непригодного жилье, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее жители района записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, губернатору Виктору Томенко и разместили его в соцсетях. Люди жалуются, что уже три года живут в аварийном доме, который в ближайшее время снесут. Администрация района, по их словам, предложила переезд в другое село в общежитие. Однако там, отмечают жители, условия не лучше: нет канализации, водопровода, вместо стекол на окнах фанера. Люди опасаются того, что после сноса своего дома они останутся бездомными.

— Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю организована проверка по материалам СМИ, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства, при которых жителей аварийного дома переселяют в непригодное жилье, а также проверить действия сотрудников администрации сельского совета Бийского района, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда, на предмет халатности, — говорится в сообщении ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителям территориальных следственных подразделений доложить о проведенных к настоящему времени комплексе следственных действий, установить все обстоятельства преступлений и лиц, причастных к их совершению, а также дать принципиальную правовую оценку их действиям или бездействию.

Детей из аварийной школы Бийска начали возить в другие на автобусе

16:16, 29.03.2021 1542

Бийский рабочий