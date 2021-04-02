Бийск: Представителя алтайского губернатора обвиняют в особо крупном мошенничестве

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Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении чиновницы меры пресечения в виде заключения под стражу.

В следственном управлении следственного комитета России по Алтайскому краю сообщили о предъявлении обвинения в мошенничестве представителю Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании Стелле Штань.

По данным следствия,в декабре 2015 года директор частного детского сада «Happy Baby» совместно с обвиняемой обеспечили изготовление и предоставление в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и Следственного комитета России по Алтайскому краю.

В марте этого года директору частного детского сада было предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По месту жительства и работы Стеллы Штань следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ проведены обыски. Она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении чиновницы меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

В Алтайском крае задержали представителя правительства в региональном парламенте

14:35, 01.04.2021 576

Бийский рабочий