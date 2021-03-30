Бийск: Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

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Весной 2020 года в Вооруженные силы РФ были призваны 135 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который пройдет с 1 апреля по 15 июля.

— Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек, — говорится в документе.

Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Добавим, что набор в Вооруженные силы РФ проходит два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Срок службы составляет 12 месяцев. В Вооруженные силы РФ призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

Алтайский край полностью выполнил задание по осеннему призыву на военную службу

16:16, 18.02.2021 548

Бийский рабочий