Бийск: Правительство России вернулось к обсуждению минимальной цены на пиво • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Правительство России вернулось к обсуждению минимальной цены на пиво

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

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В России планируют ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, инициатива обсуждается в Минфине.

В Минфине уточнили, что введение минимальной цены на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. Министерство внесло соответствующие предложения в ЕЭК, решений пока нет.

Год назад – в феврале 2020 года – Союз российских пивоваров (СРП) направил министру финансов Антону Силуанову предложение установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в размере 110 руб. за литр, в ПЭТ-упаковке – 90 руб., при продаже на розлив – 85 руб.

Комиссия РСПП инициативу не поддержала, аргументировав это тем, что введение МРЦ ограничит возможность для установления скидок, приведет к удорожанию продукции, повысит нагрузку на легальный бизнес, снизит конкурентоспособность российского пива. Этому предшествовал конфликт внутри организации: из-за несогласия с введением МРЦ на пиво из СРП вышли крупнейшие производители напитка — «Балтика» (входит в Carlsberg Group, бренды Tuborg, Zatecky Gus), Heineken (Amstel, Miller) и AB InBev Efes (Corona, Bud и др.).

По мнению председателя совета СРП Даниила Бримана, позиция комиссии отражает точку зрения транснациональных компаний. Они могут позволить себе устанавливать скидки на продукцию, в результате чего цена пива в ряде случаев оказывается ниже стоимости питьевой воды, и потребители делают выбор исходя из цены, а не качества. Кроме того, демпинг ставит в неравные конкурентные условия производителей разного размера.

Бийский рабочий

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