Бийск: Правительство РФ готовится к штамму омикрон. Коротко о COVID на 1 декабря
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Путин поручил Правительству подготовиться к распространению штамма омикрон в России
- В стране выявили 32 648 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных превысило 9,6 млн, выздоровели 8,3 млн человек. Умерли свыше 275 тыс. За последние сутки от коронавируса скончались 1229 человек.
- В России готовятся к новому штамму. «В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего нужно отслеживать эффективность тестов и вакцин. Использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни. Я прошу правительство в недельный срок подготовить обновленный план действий в связи с риском распространения нового штамма коронавируса», — обратился Путин к кабинету министров.
- Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей.
- НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не начал разрабатывать новую вакцину против омикрона, происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм, такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса, все они хранятся в холодильниках центра, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
- Российский препарат «Мир-19» будет эффективен против штамма омикрон. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
- Если омикрон-штамм будет ускорять тяжелое течение COVID-19, то эпидемиологическая обстановка в стране может ухудшиться, предупредил Гинцбург. Он отметил, что его тревожит, насколько новые мутации COVID-19 влияют на взаимодействие с клетками человека в контексте ускорения перехода болезни в тяжелую стадию за три-четыре дня.
- Центр Гамалеи: сегодня в России доля поддельных сертификатов о вакцинации составляет 15-20%.
- Вывозной рейс из ЮАР для россиян запланирован на пятницу, 3 декабря. Сейчас в стране несколько сотен туристов из России, они застряли там из-за закрытия авиасообщения по причине появления нового штамма.
- Заместитель главы Министерства иностранных дел Евгений Иванов не делал заявлений о якобы готовящихся новых ограничениях в России из-за омикрон-штамма.
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17:50, 29.11.2021 794