ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Бийск: Правительство РФ готовится к штамму омикрон. Коротко о COVID на 1 декабря

Горняк22
14 часов Ago

0

Путин поручил Правительству подготовиться к распространению штамма омикрон в России

  • В стране выявили 32 648 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных превысило 9,6 млн, выздоровели 8,3 млн человек. Умерли свыше 275 тыс. За последние сутки от коронавируса скончались 1229 человек.
  • В России готовятся к новому штамму. «В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего нужно отслеживать эффективность тестов и вакцин. Использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни. Я прошу правительство в недельный срок подготовить обновленный план действий в связи с риском распространения нового штамма коронавируса», — обратился Путин к кабинету министров.
  • Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей.
  • НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не начал разрабатывать новую вакцину против омикрона, происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм, такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса, все они хранятся в холодильниках центра, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
  • Российский препарат «Мир-19» будет эффективен против штамма омикрон. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
  • Если омикрон-штамм будет ускорять тяжелое течение COVID-19, то эпидемиологическая обстановка в стране может ухудшиться, предупредил Гинцбург. Он отметил, что его тревожит, насколько новые мутации COVID-19 влияют на взаимодействие с клетками человека в контексте ускорения перехода болезни в тяжелую стадию за три-четыре дня.
  • Центр Гамалеи: сегодня в России доля поддельных сертификатов о вакцинации составляет 15-20%.
  • Вывозной рейс из ЮАР для россиян запланирован на пятницу, 3 декабря. Сейчас в стране несколько сотен туристов из России, они застряли там из-за закрытия авиасообщения по причине появления нового штамма.
  • Заместитель главы Министерства иностранных дел Евгений Иванов не делал заявлений о якобы готовящихся новых ограничениях в России из-за омикрон-штамма.

Правительство РФ готовится к штамму омикрон. Коротко о COVID на 1 декабря 1

Из-за негатива россиян власти заменят термин «QR-код» другим

17:50, 29.11.2021 794

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю организована доследственная проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем обеспечении углем жителей Локтевского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю организована доследственная проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем обеспечении углем жителей Локтевского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
В средствах массовой информации и социальных сетях распространено сообщение о том, что жители Локтевского района не могут отапливать свои дома...
Горняк22: Житель Барнаула признан виновным в изнасиловании молодой женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Барнаула признан виновным в изнасиловании молодой женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Собранные следственным отделом по Индустриальному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для...
Горняк22: Жительница Барнаула и ее сын предстанут перед судом по обвинению в оскорблении участников судебного разбирательства — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Жительница Барнаула и ее сын предстанут перед судом по обвинению в оскорблении участников судебного разбирательства — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...

Читать по теме:

ВТОПЕ: