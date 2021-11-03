Бийск: Правительство выделит средства для помощи малоимущим Алтайского края

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Алтайскому краю выделят средства из федерального бюджета на социальные контракты.

Правительство России дополнительно выделит около 749,5 млн рублей 10 регионам, в том числе и Алтайскому краю, для оказания помощи малоимущим семьям и гражданам в форме социального контракта.

В Алтайском крае социальный контракт как инструмент поддержки малоимущих семей реализуется с 2013 года. В прошлом году регион вошел в число пилотных по реализации соцконтракта.

В 2021 году на эту меру соцподдержки было направлено 246,4 млн рублей, в том числе 244 млн рублей – средства федерального бюджета, 2,4 млн рублей – средства краевого бюджета. Заключен 5391 социальный контракт: поиск работы – 2838 контрактов, развитие индивидуальной предпринимательской деятельности – 570, развитие личного подсобного хозяйства – 432, преодоление трудной жизненной ситуации – 1551.

— В текущем году все средства, выделенные на заключение социальных контрактов, были законтрактованы в полном объёме досрочно, уже в сентябре. В связи с эффективной реализацией пилотного проекта и потребностью семей края в этом действенном механизме поддержки, мы обратились в Минтруд России о выделении дополнительных средств. Председателем Правительства Михаилом Мишустиным принято положительное решение. Алтайский край дополнительно получит 138 млн рублей. Это позволит большему количеству семей, в первую очередь с детьми, которые имеют потенциал к развитию, открыть своё дело, получить полезные навыки, повысить квалификацию, чтобы найти новую работу и увеличить свой доход, — подчеркнула министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Благодаря средствам федерального бюджета будет заключено более 7 тысяч соцконтрактов с семьями, в которых проживают около 30 тысяч человек.В список регионов, в которые поступят деньги, кроме Алтайского края вошли Северная Осетия – Алания, Башкортостан, Чечня, Чувашия, Республика Алтай, Белгородская, Липецкая, Саратовская и Иркутская области.

46 молодых бийских семей получили жилищные сертификаты

12:42, 29.10.2021 1370

Бийский рабочий