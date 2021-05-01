Бийск: Праздник света и красоты: почему бийчане любят праздник Пасхи

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Как отмечают горожане этот светлый и красивый праздник, что готовят и ставят на стол, разбирался наш корреспондент.

Детство с ароматом куличей

Выяснилось удивительное дело. Многие опрошенные уже взрослые бийчане признались, что в детстве почти не знали об этом празднике. Во всяком случае, еще лет 30 назад этот праздник отмечался далеко не в каждой бийской семье. Большинство же опрошенных бийских домохозяек признались, что впервые узнали о Пасхе у бабушки в деревне, а не дома у родителей.

Вспоминает многодетная мама Ирина:

— В мою жизнь этот праздник пришел через бабушку. Она жила в селе и для нее Пасха была главным праздником года. Она готовилась к нему задолго, как минимум за неделю!

В доме все убирали, мыли и обязательно белили печь. Тесто ставили за пару дней до Пасхи и потом пекли пироги прямо в русской печи. Как сейчас помню – с морковкой, маком и сушеной клубникой! Запахи во время выпечки сводили меня с ума. Но бабуля не давала их даже попробовать, все это угощение ждало Пасхального утра!

Церкви в деревне не было. Поэтому поутру бабушка надевала нарядные светлые одежды, молилась у икон, будила внуков. И обязательно делила одно яркое пасхальное яйцо на всех, кто был в доме. А потом мы бежали на улицу и бились крашеными яйцами. Это было так здорово!

Сегодня большинство бийчан все-таки вековых традиций в праздновании Пасхи не придерживается. Некоторые обязательно ходят на воскресную службу, часть соблюдает пост накануне. Но почти все без исключения красят яйца и ходят друг к другу в гости.

Три кита пасхального стола

Из традиционных пасхальных блюд бийчане, чаще всего, готовят три – крашеные яйца, пасхальный кулич и творожную пасху.

Пасхальные яйца, крашенные своими руками, есть в этот православный праздник даже у ленивых хозяек. Естественно, самый дешевый способ придать яйцам яркий цвет – это луковая шелуха, березовые листья, свекла и другие натуральные красители. Они практически бесплатны, но все меньше хозяек желают этим заморачиваться. И используют для украшения уже готовые краски или наклейки.

Сама стоимость яиц, как известно, за последний год сильно выросла. Но есть и хорошая новость – за этот год сократилась разница между деревенскими и магазинными яйцами. Поэтому магазинные яйца стоят от 70 рублей за десяток, а деревенские на рынке – около 100 рублей за десяток. Поэтому даже тарелка крашенных своими руками деревенских яиц обойдется в этом году около 100 рублей.

Цена праздничного застолья

Другое самое популярное праздничное блюдо – пасхальный кулич. В исполнении этого блюда бийские хозяйки в основном традиционны и предпочитают заводить тесто на дрожжах.

Рассказывает Ольга:

— Мы уже несколько лет подряд обходимся без дрожжевого теста. Но вот на Пасху не получается. Сколько не пыталась, но самые вкусные, воздушные и румяные булочки и куличи получаются все-таки из дрожжевого сдобного треста. Для этого я также добавляют еще изюм и сливочное масло.

На украшение обычно используем готовую цветную посыпку и белую сахарную глазурь. Конечно, печь это все долго. Но один раз в году можно и постараться.

Если посчитать цену одного пасхального кулича весом свыше 1 кг, то получится по стоимости продуктов около 400 рублей. Но это один из самых вкусных вариантов – со сметаной, сливочным маслом и изюмом.

Еще одно обязательное блюдо для пасхального стола – это творожная пасха. Прелесть этого блюда в том, что в отличие от куличей, она готовится намного быстрее.

Рецептов сегодня масса. Но самый простой и вкусный – это с настоящим жирным творогом и сливочным маслом, орехами и изюмом. Стоимость такой творожной пасхи от 0. 5 кг будет составлять от 300 рублей и выше. В отношении этого люда действует следующая закономерность – чем выше по жирности будет творог и масло, тем больше по стоимости продуктов будет это блюдо.

В целом же стоимость продуктов для основных пасхальных блюда в этом году составит около 1000 рублей.

Чтобы было красиво

Многие бийчане в разговоре признались, что с удовольствием отмечают Пасху, поскольку считают его одним из самых красивых праздников в нашей жизни.

Конечно, вкусны и красивы пасхальные блюда. Но все больше внимания в последнее время горожане уделяют красоте пасхального стола!

Так, например, сегодня многие делают для пасхальных яиц специальные декоративные подставки. Они могут быт в виде цветов, зайчиков и других милых зверушек. Выглядят такие подставки мило, а делаются быстро!

А сам праздничный пасхальный стол можно украсить не только вербами, но и другими живыми веточками, красиво перевитыми цветными веревочками или атласными лентами. Фантазируйте и творите красоту своими руками!

Кстати, в этом году Пасху обещают отмечать почти в каждой бийской семье. Как признались многие из опрошенных горожан: «Мы все соскучились за последний год по радости, красоте и живому общению!»

Почем кулич для народа: бийчане готовятся встречать светлый праздник Пасхи

07:38, 30.04.2021 727

Бийский рабочий