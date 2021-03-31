Бийск: Правильно сделали: бийчане отказали мошенникам, пытавшимся похитить их деньги

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Сразу несколько бийчан позвонили в полицию города и рассказали, что на них совершили атаку мошенники.

Однако горожане не поверили в «сказки» злоумышленников и прекратили разговор. Так, 67-летнему мужчине и 24-летней девушке аферисты представились сотрудниками банка и пояснили, что на них пытаются оформить кредит. А у 45-летней бийчанки неизвестные якобы хотят похитить сбережения и их срочно нужно перевести на «безопасный счет». 62-летней жительнице наукограда тоже посоветовали внести накопления на сторонний счет, но сообщили ей об этом «правоохранители». Во всех случаях бийчане повели себя правильно и просто положили трубку.

Об этих и других схемах мошенничества полицейские рассказывают часто и много. И хотя в сети злоумышленников по-прежнему попадаются доверчивые бийчане, видно, что профилактическая работа не проходит бесследно. Правоохранители в очередной раз предупреждают: не паникуйте и не принимайте поспешных решений, связанных с финансами, будьте бдительны.

Рекордный обман: в Алтайском крае мошенники похитили у бабушки более 4 миллионов

14:45, 29.03.2021 1063

Бийский рабочий