Бийск: Праздничный стол на 23 февраля: горячее, закуски и салат с «мужским» характером

0

В этот день нужно побаловать мужчин вкусным и особенным – чтобы все было сытное, острое, сочетающееся с пивом или крепким алкоголем.

Крабовые сухарики

Понадобится : несколько кусочков белого плотного хлеба, 100 г крабовых палочек, 3 веточки укропа, 1,5 л растительного масла, черный молотый перец, соль.

Нарежьте крабовые палочки и покрошите укроп, поместите все в блендер. Туда же влейте масло. Измельчите все до состояния пасты. Посолите и поперчите по вкусу.

У хлеба обрежьте все корочки. Мякиш хорошо смажьте пастой с обеих сторон. Затем нарежьте кубиками, выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и посушите в нагретой духовкее при 180 градусах примерно 15 минут.

Острые крылышки

Понадобится на 4-6 порций : 1 кг куриных крыльев, 250 г кукурузных хлопьев (не сладких!), 2 яйца, ½ стакана молока, ¼ стакана кукурузной муки, 1,5 ч ложки соли, ½ стакана муки, по 1 ч ложке молотых паприки и кайенского перца, перец чили, 450 г растительного масла.

Самую тонкую треть крыльев удалите. Чили мелко нарежьте, разотрите с солью и паприкой. С этой смесью перемешайте крылья и оставьте на 40 минут.

Хлопья измельчите. Приготовьте кляр: смешайте яйца, молоко, муку, кайенский перец. Насыпьте в пакет кукурузную муку, выложите крылья и потрясите, чтобы мука равномерно их покрыла. Затем крылья обмакните в кляр, после – в хлопья и сразу жарьте на раскаленном масле до образования корочки.

Луковые кольца с сыром

Понадобится (на 9-12 штук) : 3 крупные луковицы, 200 г моцареллы, 3 яйца, 250 г крахмала, 1 стакан панировочных сухарей, 1 ч ложка специй «Прованские травы», соль.

Нарежьте лук толстыми кружочками толщиной 1,5 – 2 см. Каждый кружочек разделите на кольца. Тонкими полосками нарежьте сыр. Моцареллу уложите внутрь лукового кольца, закрепив его меньшим колечком. Там, где длины полосочек не хватило, воткните тонкие сырные обрезки. Посыпьте луковые заготовки солью и специями. Затем уберите собранные кольца в холодильник на 1 час.

Взбейте венчиком яйца, а также приготовьте тарелку с крахмалом и панировочными сухарями. Обваляйте кольца лука в крахмале, затем – в яйце, после в панировке, снова – в яйце, в панировке, снова – в яйце, в панировке и обжарьте во фритюре с двух сторон, пока лук не станет золотисто-коричневого цвета. Готовые кольца выложите на бумажные полотенца.

Салат «Мой генерал»

Понадобится : 100 г говядины, 2 картофелины, 1 морковь, 1 свекла, 50 г твердого сыра, зубчик чеснока, майонез, гранат.

Нужно заранее отварить говядину, картошку, морковку и свеклу. Формируется салат с помощью специальной квадратной формочки. Нужно её поставить в центре тарелки. Первый слой: картофель отварить в мундире, остудить, почистить, натереть на крупной тёрке, выложить на дно формочки, сделать сеточку из майонеза.

Второй слой: говядину отварить до готовности, остудить, нарезать мелко и смешать ее с половиной зубчика чеснока, пропущенным через чесночницу или мелко нарезанным, выложить говядину сверху на картошку, сделать сеточку из майонеза.

Третий слой: морковь отварить до мягкости, остудить, почистить, натереть на крупной терке, смешать её со второй половиной зубчика чеснока, пропущенным через чесночницу или мелко нарезанным, выложить сверху на говядину, сделать сеточку из майонеза.

Четвёртый слой: твёрдый сыр натереть на крупной терке, выложить его поверх моркови, сделать сеточку из майонеза. Пятый слой: свеклу отварить до мягкости, остудить, почистить, натереть на крупной тёрке, выложить поверх твёрдого сыра, сделать сеточку из майонеза.

Можно верх смазать майонезом более обильно, а можно сделать просто красивую сеточку. Украсить верх салата гранатовыми зернами. Положить салат в холодильник на час для пропитки, затем аккуратно снять формочку.

Шницели по-аджарски

Понадобится : 900 г мясного фарша (свинина + курица), 100 г твердого сыра, 100 г батона (или белого хлеба), 100 мл молока, 1 луковица, укроп, 1 ч ложка хмели-сунели, черный молотый перец, соль.

Батон раскрошите, залейте молоком. Добавьте приправу, тертую или перекрученную луковицу, соль, перец. Перемешайте. Добавьте фарш, вымесите. Переложите в пакет и хорошенько отбейте об стол – так шницели будут нежнее.

Разделите фарш на 8 частей и сформируйте из него лодочки – углубления удобно делать чайной ложкой. Выложите на противень. Запекайте в прогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут. затем посыпьте тертым сыром и разбейте в каждый шницель по яйцу. Готовьте еще минут 10. Когда белок схватится, а желток еще будет всмятку – готово. Перед подачей присыпьте рубленой зеленью.

Пельмени с грибами в горшочках

Понадобится (на 8-9 порций): 1,5 — 2 л мясного бульона, 500 г пельменей, 500 г шампиньонов, 2 моркови, 1 луковица, черный перец, растительное масло, соль.

Морковь натрите, лук порежьте кубиками, а грибы – пластинами. Обжарьте сначала грибы, затем добавьте лук, жарьте его до золотистости, далее кладите морковь, посолите, поперчите по вкусу и жарьте до готовности. Доведите до кипения бульон, опустите в него пельмени и варите 2-3 минуты, не дольше (нужно лишь слегка их обварить, чтобы не слипались в горшочках). Откиньте вареные пельмени на дуршлаг.

Выложите на дно каждого горшочка часть грибов с овощами, затем – пельмени, сверху на пельмени – оставшиеся грибы. Залейте горшочки бульоном, в котором варились пельмени. Бульон должен доходить до верхнего слоя с грибами, но не покрывать его. Накройте горшочки крышками и поставьте в холодную (!) духовку, готовьте 20 минут при температуре 200 градусов.

KFC отдыхает: как самому приготовить знаменитую панировку для курицы

19:15, 03.06.2020 5901

Бийский рабочий