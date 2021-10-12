Бийск: «Проклятое место»: лужа на АБ не ушла и после дополнительных работ дорожников

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Сегодня с утра жители квартала АБ в Бийске снова вынуждены переходить вброд этот участок улицы

Водители автобусов снова в замешательстве – они не знают, куда высаживать пассажиров автобусов, так как вся территория остановки и пешеходный переход затоплены. Под водой оказалась и вся площадь перед торговым центром, а также проезжая часть улицы Декабристов. Машины плывут в воде, а те, что стояли на площади перед ТЦ, «перебрались» на более сухие участки.

Напомним, непобедимую лужу жителям квартала много раз обещали устранить. Сначала об этом заявили после сдачи улицы Декабристов после ремонта, затем, после публикаций в «БР» 30 сентября, стиль которых так не понравился городским властям.

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Горожанам даже рассказали, что несмотря на то, что улицу официально «сдали», «решение, благодаря которому ливневая вода будет уходить с этого участка, еще в процессе реализации. Здесь уже установлена емкость для сбора воды, однако сама труба к ней не подведена. Работы по ее прокладке начнутся в ближайшее время».

Как рассказали журналистам чуть позже, работы по прокладке трубы были проведены. Но, видимо, место тут заколдованное – никакие манипуляции администрации и дорожников не помогают.

— Проклятое место какое-то, — говорят сегодня жители квартала, — лужа снова вернулась. Пошли за резиновыми сапогами!

Ну что, сегодня снова придется отсасывать? Пока ни одной машины «Водоканала» не видно. Может быть и приедут, во второй половине дня, когда администрация прочитает об этой проблеме на нашем сайте. Но это не точно.

Придётся снова отсасывать: лужа на квартале АБ в Бийске осталась и после ремонта

11:05, 30.09.2021 2440

Бийский рабочий