Бийск: «Просто мясо»: гастроблогер из Сибири назвал бийскую тушенку лучшей

11

Блогер вслепую тестировал шесть наименований консервов с тушеной говядиной, которые можно встретить в супермаркетах

Блогер из Красноярска Василий Прокушев, который на YouTube снимает ролики о дегустациях еды из городских магазинов и супермаркетов (канал «Завали едальник»), снял в одном из обзоров дегустацию тушенки. Для дегустации вслепую он выбрал тушеную говядину шести видов от российских производителей «Бийскмясопродукт», «Знаток», «Йошкар-Олинский», «Мавр», «Натуральный продукт», «Магнит».

Все банки были открыты за кадром, а содержимое разложено по одинаковым тарелкам с порядковыми номерами, блогер пробовал тушенку вслепую, сообщает красноярский сайт «Проспект Мира».

Оказалось, что ценовая разница между хорошей тушенкой и тушенкой, которую вообще нельзя есть – всего 21 рубль. Лучшей, по мнению Василия Прокушева, оказалась тушенка из Бийска за 121 рубль за банку, а худшей – тушенка под торговой маркой «Магнит» (ее цена 100 рублей).

— Неожиданно очень хорошо. Практически всю банку занимает один здоровенный кусок говядины. Ни жира, ни жил, ни фарша. Просто мясо с мясом в мясном бульоне. Однозначный победитель сегодняшнего рейтинга, — так блогер похвалил продукцию бийских производителей.

В комментариях под видео на канале «Завали едальник» отметились и бийчане:

— Гордость за родной Бийск! Мы еще в конце 1980-х — начале 1990-х в походы когда ходили, всегда отдельным пунктом было найти, через кого можно купить именно бийскую тушенку. То есть, даже в самом Бийске ее было сложно достать, надо было найти кого-то, у кого родитель работает на мясокомбинате, и только через него можно было взять. С тех пор, конечно, сменился собственник, но приятно, что осталась традиция делать хорошую тушнину.

Добавим, что в таких консервах по стандарту Российской системы качества, должно быть не менее 60% мяса и жира, из которых жира – не более 12%. Вкус и запах тушеной говядины должны быть свойственными мясу с пряностями, без посторонних запаха и привкуса; мясо должно быть сочным, не переваренным; в нагретом состоянии бульон должен иметь цвет от желтоватого до светло-коричневого, в нем должны быть взвешенные белковые вещества в виде хлопьев. Не допускаются кусочки массой менее 30 г и посторонние примеси.

Экономисты советуют, какие продукты можно сейчас запасти к новогоднему столу

18:16, 15.10.2021 1001

Бийский рабочий