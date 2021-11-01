Бийск: Проводы осени. Что можно и нельзя делать по народным приметам 1 ноября

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В церковном календаре это дата перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского

Другие названия праздника: «Проводы осени», «Конюхам отдых», «День Садока», «Дмитриев день». В этот день коням давали роздых, соответственно, конюхи также могли отдохнуть.

На Руси в Иванов день провожали осень и встречали зиму. В эти дни начинались настоящие морозы. «Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть», — приговаривали наши предки.

Наши предки считали, что 1 ноября нельзя оставлять окна и двери открытыми. Со стиркой также лучше пока повременить: в этот день запрещалось сушить одежду на улице. Многие верили, что того, кто наденет вещи, побывавшие за пределами дома, будут преследовать несчастья.

На Руси было принято подавать милостыню, чтобы самому не жить в бедности. Не стоит отказывать нуждающимся, если они попросят у вас денег.

В этот день нельзя выяснять отношения. Любых конфликтов лучше избегать, иначе ссоры с разными людьми будут преследовать до конца года.

Наши предки также верили в особую мистическую силу 1 ноября. Если услышите странные звуки или чьи-то шаги за спиной, ни в коем случае не поворачивайтесь и не смотрите назад.

А вот курам было не до веселья — 1 ноября было принято их резать. Обязательно на Иванов день хозяйки готовили из свежего куриного мяса суп-лапшу, подавали жареную курицу, а главным украшением стола были курники — большие круглые закрытые пироги, в которых слоями укладывалась начинка: куриное мясо, лук, рис, отваренные и мелко порубленные яйца, при этом каждый слой перекладывался блинами.

Народные приметы на 1 ноября

Если в этот день холодно, значит весна не скоро настанет.

Если снег лег на мерзлую землю, то урожай хлеба будет богатым.

В этот день стоит большая грязь – зима придет через 4 недели.

Иванов день выдался морозным – значит в день Дмитрия Солунского (8 ноября) будет наблюдаться оттепель.

Перелетные птицы высоко летят – зима будет снежной и наоборот.

Сильнейшие магнитные бури ожидаются на Земле 31 октября и 1 ноября

13:25, 31.10.2021 853

Бийский рабочий