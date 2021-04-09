Бийск: Повышенный режим готовности ввели в восьми районах Алтайского края

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На реках края пока в основном ледостав, уровни воды колеблются, но остаются ниже критических.

На данный момент паводковая обстановка в регионе остаётся стабильной, случаев подтопления жилых домов не зарегистрировано, сообщают в региональном управлении МЧС России.

— На реках края в основном ледостав, уровни воды колеблются, но остаются ниже критических. На данный момент в ряде районов Алтайского края (Чарышский, Краснощековский, Локтевский, Петропавловский, Курьинский, Усть-Калманский, Шипуновский, Третьяковский) главами местных администраций введен режим повышенной готовности. Это связано с активным снеготаянием, подтоплением территорий талыми водами, прогнозами синоптиков о возможном осложнении ситуации в связи с ожидаемым вскрытием реки Чарыш и подъёмом уровня в реке Алей, — сообщают в ведомстве.

В населённых пунктах, находящихся в зоне риска, при участии сотрудников подразделений МЧС России заранее принимают подготовительные меры. Организованы подворовые обходы, постоянное информирование населения о складывающейся ситуации. По мере необходимости гражданам оказывают помощь, организовывают их перевозку через подтопленные талой водой места. Проводится прочистка стоков, отсыпка низменных мест.

В целях контроля за развитием паводковой обстановки на территориях, а также своевременного принятия решений по реагированию, работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

На сегодняшний день группы, обеспечивающие мониторинг ситуации, находятся в Локтевском, Петропавловском, Краснощёковском района. В Краснощёково также дежурят специалисты аэромобильной группировки (8 человек, 2 единицы техники), оснащённые комплектом готовых к применению водоналивных дамб.

В населённых пунктах Староалейское и Карпово-2 дежурят группы спасателей Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае, оснащённые плавсредствами, мотопомпами для откачивания воды. Остаётся на контроле ситуация в селе Староалейское, где талыми водами изолированы 5 жилых домов, организовано оказание помощи гражданам.

Вода наступает: в Алтайском крае начались подтопления в связи с паводком

08:10, 08.04.2021 1236

Бийский рабочий