Бийск: Повар из монастыря рассказал, как найти настоящий русский кулич к Пасхе

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Шеф-повар московского Данилова монастыря рассказал, каким на самом деле должен быть истинный русский пасхальный кулич и где его найти.

2 мая православные в России будут праздновать Святую Пасху. Кулич — один из самых традиционных элементов трапезы. О том, как выбрать правильный, настоящий русский кулич, «Звезде»‎ рассказал шеф-повар московского Данилова монастыря Олег Ольхов.

Он отметил, что традиционный кулич выпекается с определенным набором ингредиентов — мука, молоко, яйца, сливочное масло, изюм.

— Там не должно быть разрыхлителя теста. Если в рецептуре вы видите, что там входит разрыхлитель теста или еще, допустим, какие-то усилители вкуса, то это уже формально вообще не кулич. Это кекс. Вот у кекса такая рецептура, там можно разрыхлять тесто. Куличи — нет. Поэтому он приготавливается так долго. То есть кулич обычный, безопарный, на быстрых дрожжах, тесто его должно подходить в общем итоге не менее 5 часов, и еще он где-то от 40 минут выпекается. То есть около 6 часов, не считая вот замеса, составляет производство нормального кулича. А тот, который, так сказать, более аутентичный, старинный кулич — он приготавливается на опаре. Опара готовится на закваске. И, соответственно, этот кулич готовится вообще 12 часов, — рассказал монастырский шеф-повар.

По его мнению, в промышленном производстве изготавливают в основном продукты, по форме напоминающие куличи.

— Но в них добавляют всевозможные разрыхлители и так далее, быстрые дрожжи, чтобы быстро приготовить. Соответственно, это не куличи как таковые. Для того, чтобы нормальный кулич купить, вам нужно приобретать их при монастырских пекарнях, где их специально в это время выпекают в больших количествах.

Олег Ольхов заметил, что понять качество кулича по внешнему виду невозможно.

— Все эти куличи, которые промышленным способом делают на хлебозаводах, они выглядят так же, как и куличи традиционные, во всяком случае, русские куличи, потому что итальянские выглядят, конечно, по-другому немножко. Их сразу можно отличить. Они очень дорогие. На них написано, что они произведены в Италии и по технологии итальянской. А наши делают по форме такие же куличи, как и должны быть, но только там в составе написано, что присутствуют усилители, разрыхлители и другие пищевые добавки, красители. Это можно понять только прочитав упаковку.

Ольхов заметил, что если в составе указан разрыхлитель, то продукт уже нельзя считать куличом.

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18:00, 12.04.2020 933

Бийский рабочий