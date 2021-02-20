Бийск: Потребительские кредиты стали доступнее: Россельхозбанк снизил процентную ставку

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В преддверии Дня защитника отечества и Международного женского дня Россельхозбанк запускает акцию по потребительским кредитам.

В рамках специального предложения «Подарите праздник близким» клиенты Россельхозбанка смогут получить потребительский кредит без обеспечения в сумме до 5 млн рублей по ставке от 5,7% годовых.

Специальные процентные ставки будут доступны до 1 мая 2021 года. Заявку на кредит можно подать как в офисе Банка, так и через дистанционные каналы.

— На 2021 год Россельхозбанк запланировал целый ряд инициатив, направленных на оптимизацию процессов и условий предоставления кредитных продуктов. Уже сегодня стартовало праздничное предложение «Подарите праздник близким», в рамках которого наши клиенты смогут получить потребительские кредиты на очень выгодных условиях и порадовать каждого члена своей семьи приятными подарками, — отметила Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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Бийский рабочий