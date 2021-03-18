Бийск: После визита Мишустина власти обратили внимание на газификацию «Горной страны»

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Уже в апреле этого года газ подведут к территории бийского туркластера «Золотые ворота».

На брифинге по итогам визита председателя правительства Михаила Мишустина Виктору Томенко задали вопрос о претензиях к власти со стороны резидента кластера «Золотые ворота» — комплекса «Горная страна» по газификации объекта.

Губернатор пообещал разобраться в этом вопросе и поручил начальнику управления по туризму и курортной деятельности Алтайского края Евгению Дешевых принять меры по его урегулированию, если это действительно необходимо, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, реализация проекта туристического кластера «Золотые ворота» началась ещё в 2011 году в рамках федеральной программы. В 2013 году между администрацией Бийска и индивидуальным предпринимателем Саламатовой было подписано соглашение о строительстве на территории кластера придорожного комплекса.

Строительство было начато в 2015 году, однако потом приостанавливалось из-за личных обстоятельств инвестора. Активные работы на объекте начались только в 2018 году. За время, пока инвестор на несколько лет «замораживал» проект, были построены сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, к которым впоследствии был подключен объект резидента.

Также были построены газовые сети, но сроки подачи топлива по ним неоднократно переносили как из-за объективных, так и субъективных причин.

— Так, много времени ушло на устранение замечаний, вынесенных контролирующими органами. Изменения законодательства потребовали корректировок документации, проведение дополнительных работ. Эти события сопровождались неоднократной сменой главы Бийска и специалистов в администрации города, которая выступала заказчиком строительства. Слабый контроль, несвоевременные решения со стороны муниципалитета, в том числе, привели к затягиванию процесса подключения к газу, — пояснили в правительстве Алтайского края.

Руководитель управления по туризму сообщил губернатору края, что в настоящее время администрация Бийска готовит актуальный график выполнения работ. Сами работы возобновятся в апреле 2021 года, в том числе, будет проведена комплексная оценка состояния сетей. После окончания работ комплекс «Горная страна» подключат к природному газу.

Виктор Томенко поручил Евгению Дешевых контролировать ситуацию и на своём уровне довести её до логического завершения.

Инвестор «Золотых ворот» в Бийске требует от чиновников выполнения обещаний

08:48, 07.12.2020 7922

Бийский рабочий