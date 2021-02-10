Бийск: После жалоб горожан администрация начала проверку состояния дворов в Бийске • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Причина в том, что в снегу стали часто застревать мусоровозы и автомобили других оперативных служб.

Один из таких адресов — Васильева 45/1. Свалка, которая образовалась в этом дворе, была ликвидирована после нескольких постов, размещённых в соцсетях.

По словам замглавы по обращению твердых коммунальных отходов, на сегодня ситуация в городе под контролем. За несколько дней было очищено 20 мусорных площадок, которые находились в критическом состоянии. Чиновник оценивает работу управляющих организаций по расчистке дворов от снега как неудовлетворительную.

Теперь состояние придомовых территорий проверят специалисты административной комиссии, управлений ЖКХ и по работе с населением.

В Бийске из-за нечищеных проездов несколько суток не вывозят мусор у домов

17:19, 08.02.2021 1467

Бийский рабочий