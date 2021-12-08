Бийск: Посыпаем, но толку мало: в администрации Бийска пояснили ситуацию с гололёдом

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В пресс-центре Бийска ежедневно отчитываются о количестве песко-соляной смеси и техники на дорогах

Гололёд в Бийске сработал лучше, чем противоэпидемический режим: те горожане, что могут, сидят по домам. Просто ходить по обледенелым дорогам очень опасно.

Ледяной плен: бийчане делятся местами в городе, где особенно скользко

15:07, 06.12.2021 2234

О том, как город противостоит ледовому плену, отчитываются ежденевно: сколько дорожной техники вышло, сколько песко-соляной смеси было рассыпано. Но бийчане продолжают недоумевать: там, где техника якобы проходила, не видно её работы.

– На ул. Андреевской в Заречье люди не понимают: где что посыпали? А по документам – отчитались! – пишут в соцсетях.

В пресс-центре городской администрации на претензию дали ответ: посыпаем, но толку немного:

– По информации управления ЖКХ, всё посыпают. По тротуарам и остановкам тем более. Только толку немного, небольшое потепление и всё как растворяется, снова лёд. Напомним, во дворах обязаны посыпать УК и ТСЖ. Требуйте с них проводить эту работу, они обязаны жителям.

Проблема остро стоит не только на окраинах, но и в центре города. Местах с большой проходимостью: улицах Мерлина, Липового, Васильева, Воинов-Интернационалистов, Ударной. На «Октябре» незрячие люди с трудом передвигаются по привычным дорожкам, ставшим скользкими. Кое-где посыпка больше похожа на «землю с камнями». Нерадостная обстановка и в Заречье, на ул. Мало-Угреневская, дети не могут дойти до остановки школьного автобуса.

Некоторые бийчане предлагают уже заботиться каждому о себе – носить с собой мешочек песка и посыпать там, где идёшь. А пока что погода пришла на помощь дорожникам – наконец-то пошёл долгожданный снег.

Бийский рабочий