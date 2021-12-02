Бийск: Поставили и убрали: у ДК БОЗ в Бийске будет ёлка, но не будет горки

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Это место у БОЗа очень популярно у детворы, кататься сюда едут из других районов города

На площади возле ДК БОЗ на следующей неделе установят ёлку. Подготовительные работы уже начались.

Сегодня, 1 декабря, рабочие привезли весь необходимый материал для постамента. Также доски используют для ограды зелёной красавицы.

Как стало известно «БР», на площади уже устанавливали деревянную горку, но по каким-то причинам (скорее всего, связанным со сложной эпидемиологической ситуацией) её убрали. 1 из 3

Тем не менее, без праздника дети не останутся: потому что здесь всегда стараются сделать одну из самых красивых площадок. Много огней, красавица-ёлочка, снежные фигуры. В прошлом году большим спросом у бийчан также пользовались фотозоны.

Напомним, что в прошлом году действовал очень грустный запрет на установку горок.

– Столпотворение, связанное с катанием с горки – исключено, — прокомментировал тогда запрет председатель краевого парламента Александр Романенко.

Первая пошла: у ДК БОЗ в Бийске монтируют постамент для новогодней ёлки

09:39, 24.11.2021 1244

Бийский рабочий