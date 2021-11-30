Бийск: Последний день ноября Алтайский край встретит гололедом и плюсовой температурой

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В Бийске 30 ноября дневная температура составит -6,-11 градусов

30 ноября в Алтайском крае температура воздуха составит -4,-9 градусов, по югу местами воздух прогреется до +1 градуса. Осадков не ожидается. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 2-7м/с, местами порывы до 12м/с.

Ночью похолодает до -9,-14 градусов, местами в предгорьях температура опустится до -20 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 3-8м/с, местами порывы до 13м/с.

В Бийске 30 ноября дневная температура составит -6,-11 градусов. Осадков не ожидается. Ночью — до -13 градусов.

Гидрометцентр: зимой россиян ожидают частые оттепели

12:11, 14.11.2021 1111

Бийский рабочий