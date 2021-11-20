Бийск: Поставки мандаринов в Сибирь выросли вдвое

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За 10 месяцев в Сибирь привезли более 9 тыс. тонн мандаринов

За 10 месяцев 2021 года сибирские участники внешнеэкономической деятельности задекларировали ввоз 9,3 тыс. тонн мандаринов стоимостью 5,6 млн долларов США. Это в два раза больше аналогичного периода 2020 года по весу и на 42,8% по стоимости, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Чаще всего новогодний фрукт привозили из Абхазии и Турции. При этом импорт абхазских мандаринов в физическом объеме вырос в 6,2 раза, турецких – на 36,1%.

Также сибирякам везут мандарины из Марокко (8%), Египта (6,4%), Пакистана (2,9%), Южной Африки (2,2%) и Аргентины (0,5%).

— Фрукты и овощи занимают значительную долю в импорте продовольственных товаров – более 35%, – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов. – По предварительным данным, за 10 месяцев 2021 года их поставки в Сибирь составили 254,3 тысячи тонн на 184,6 миллионов долларов США.

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19:56, 28.12.2020 1145

Бийский рабочий