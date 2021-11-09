Бийск: После объявления о QR-кодах на Алтае стали вдвое больше прививаться
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В краевом минздраве говорят, что готовы прививать еще больше людей
Введение системы QR-кодов стимулировало жителей Алтайского края к вакцинации против коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил Валерий Шевченко, специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Алтайского края.
Так, летом регионе в среднем в сути прививку от ковида ставили 1,5-2 тысячи человек. К осени желающих поставить вакцину стало больше. В середине октября число человек, ставящих вакцину, выросло до 4 тысяч человек в день.
А вот после объявление о том, что что в крае будет введена системы QR-кодов, обращений в прививочные кабинеты стало вдвое больше.
Так, на начало ноября в крае ежедневно прививается 10-11 тысяч человек
При этом система здравоохранения готова к еще большему числу прививающихся. Так, ресурсы позволяют сегодня прививать до 15 тысяч человек. Все вакцины для этого в регионе есть.
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09:34, 08.11.2021 1611