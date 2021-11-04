Бийск: После введения QR-кодов в торговых центрах Бийска снизилась посещаемость

35

Пятый день в Алтайском крае действует система QR-кодов.

Представители торговых центров города уже признаются, что число покупателей сократилось вдвое. Нередко бийчане на входе в торговые объекты «закатывают концерты». Уже были случаи, когда приходилось вызывать правоохранителей.

— Конечно, на сегодняшний день есть очень большие сложности, так как жители оказались не готовы предъявлять QR-коды. Сталкиваемся с трудностями, пытаемся объяснить, находим понимание. Посещаемость на сегодняшний день снизилась на 50%. Мы чувствуем отток, — сообщила представитель одного из бийских ТЦ.

Сложности с посещением магазинов у бийчан не всегда связаны с отсутствием прививки. Некоторые, особенно пожилые горожане, просто не понимают, как получить QR-код.

— Я не сделала еще сертификат, надо идти в поликлинику, не знаю, как делать. Прививка то у меня сделана. Пойду наверное в поликлинику, там буду спрашивать, — рассказала пожилая бийчанка.

Скачай дед, скачай бабка: в Алтайском крае пожилым предложили помощь с QR-кодами

07:50, 29.10.2021 3889

А кто-то не знает, что кроме заветного квадратика, с собой нужно иметь и удостоверение личности.

— Нас не пропустили, потому что моя сестра забыла паспорт. QR-код нужно как-то подтвердить. Я понимаю, все это правильно и здорово, но бывают случаи когда человек может забыть, — рассказала еще одна посетительница ТЦ.

В некоторых торговых центрах для тех, кто еще не знаком с указом губернатора, лежат специальные распечатки документа для того, чтобы не было конфликтных ситуаций.

— В основном люди адекватно относятся, люди поняли — показывают, проходят. Но есть и те, кто реагирует неадекватно. У нас есть кнопка, вызываем сотрудников Росгвардии и там дальше уже сами разбираются. Такие прецеденты уже были, вчера два раза полиция приезжала, — рассказал администратор торгового цента.

Обхитрить систему не получится. Если вы пошли в отдел с товарами первой необходимости, но после решили отправиться в другие магазины, куда нельзя без QR-кода, пройти не удастся. В каждом отделе продавцы дополнительно контролируют наличие документа.

Напомним, с 15 ноября система QR-кодов начнет работать в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, цирках, бассейнах, фитнес-клубах, спортивных объектах, учреждениях досуга, гостиницах, а также в объектах общественного питания.

В ГДК Бийска рассказали, как будет работать система QR-кодов

08:43, 03.11.2021 1450

Бийский рабочий